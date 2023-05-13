Xi'den Beijing-Tianjin-Hebei'ye Çin Modernleşmesi Yolunda Örnek Olma Çağrısı

SHİJİAZHUANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang'da, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini teşvik etmek için düzenlenen bir toplantıya başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'ne bağlı Shijiazhuang'da, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini teşvik etmek için düzenlenen bir toplantıya başkanlık ediyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang'da, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini teşvik etmek için düzenlenen bir toplantıya başkanlık etti. Xi, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasında yeni zirvelere ulaşılması ve bölgenin Çin'in modernleşmesine giden yolda öncü ve örnek olması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Perşembe ve Cuma günleri Hebei eyaletini teftiş etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang'da, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin bir araştırma enstitüsünü ziyaret ederken, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang'da, bir biyomedikal endüstri parkının planlama sergi salonunu ziyaret ederken, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang'da, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin bir araştırma enstitüsünün atölyesini ziyaret ederken, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'ne bağlı Shijiazhuang'da, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin bir araştırma enstitüsünü ziyaret ederken araştırmacılarla konuşuyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)