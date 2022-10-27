Xi'den Abd-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin Gala Yemeğine Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin yıllık gala yemeğine bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi, ulusal komitenin başkan yardımcısı ve aynı zamanda Chubb Grup Limited Şirketi'nin Başkanı Evan Greenberg'i galada aldığı ödülden dolayı tebrik etti.

Xi Jinping, Çin-AB ilişkilerinin büyümesine, iki ülke arasında çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğine uzun süredir devam eden katkılarından dolayı komiteye ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

Bugün dünyanın sükunetten ve barıştan uzak olduğunu kaydeden Xi, Çin ve ABD gibi iki büyük ülke arasında daha yakın iletişim ve işbirliğinin dünyaya daha fazla istikrar ve netlik getirmeye yardımcı olacağını ve dünya barışı ile kalkınmayı teşvik edeceğini söyledi.

Xi, Çin'in, karşılıklı saygı, barış içinde birarada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde yeni dönemde birbirleriyle iyi geçinmenin doğru yolunu bulmak için ABD ile çalışmaya hazır olduğunu ve bundan sadece iki ülkenin değil tüm dünyanın yarar göreceğini söyledi.

Xi, komitenin ve Çin ABD ilişkilerini önemseyip, destekleyen herkesin aktif bir rol oynamaya devam ederek ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir gelişim sürecine geri dönmesine yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden da Çarşamba günü komitenin gala yemeğine bir kutlama mesajı gönderdi.