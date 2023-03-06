Xi, Çocukların Çin Karakterli Sosyalizme Olan Güvenini Artırma Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, çocukların Çin karakterli sosyalizm yoluna, teorisine, sistemine ve kültürüne olan güvenini geliştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, çocukların Çin karakterli sosyalizm yoluna, teorisine, sistemine ve kültürüne olan güvenini geliştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu açıklamayı Pazar günü Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Jiangsu eyaleti heyetinin delegeleriyle birlikte katıldığı değerlendirme toplantısı sırasında yaptı.

Yeni çağın eğitimcilerinin, Çin karakterli sosyalizmi geliştirmek ve sosyalist davayı ilerletmek için yetenekli gençlerden oluşan yeni bir nesil yetiştirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Xi, Çin'in eğitiminin 5.000 yıllık Çin kültürünün iyi unsurlarını alması ve Batı medeniyetlerinin başarılarına dair kapsayıcı bir tutum takınması gerektiğini belirtti.