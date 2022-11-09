Xi, Cmc Ortak Harekat Komuta Merkezini Denetleyerek Askeri Eğitim ve Savaşa Hazırlık Durumunu Vurguladı
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BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin uygulanması ve birlik eğitiminin ve savaşa hazırlık derecesinin artırılması konusunda yeni Merkez Askeri Komisyonu'nun (CMC) tutumunu göstermek için Salı...
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin uygulanması ve birlik eğitiminin ve savaşa hazırlık derecesinin artırılması konusunda yeni Merkez Askeri Komisyonu'nun (CMC) tutumunu göstermek için Salı günü CMC'nin ortak harekat komuta merkezini denetledi.
Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri, CMC Başkanı ve CMC ortak harekat komuta merkezinin başkomutanı olan Xi, tüm ordunun tüm enerjisini savaşa hazır olma, savaşma ve kazanma kabiliyetini artırma ve yeni çağda misyon ve görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeye ayırması ve bütün çalışmalarını yürütmesi gerektiğini söyledi.