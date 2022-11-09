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Xi, Cmc Ortak Harekat Komuta Merkezini Denetleyerek Askeri Eğitim ve Savaşa Hazırlık Durumunu Vurguladı

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Xi, Cmc Ortak Harekat Komuta Merkezini Denetleyerek Askeri Eğitim ve Savaşa Hazırlık Durumunu Vurguladı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin uygulanması ve birlik eğitiminin ve savaşa hazırlık derecesinin artırılması konusunda yeni Merkez Askeri Komisyonu'nun (CMC) tutumunu göstermek için Salı...

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin uygulanması ve birlik eğitiminin ve savaşa hazırlık derecesinin artırılması konusunda yeni Merkez Askeri Komisyonu'nun (CMC) tutumunu göstermek için Salı günü CMC'nin ortak harekat komuta merkezini denetledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri, CMC Başkanı ve CMC ortak harekat komuta merkezinin başkomutanı olan Xi, tüm ordunun tüm enerjisini savaşa hazır olma, savaşma ve kazanma kabiliyetini artırma ve yeni çağda misyon ve görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeye ayırması ve bütün çalışmalarını yürütmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Cmc Ortak Harekat Komuta Merkezini Denetleyerek Askeri Eğitim ve Savaşa Hazırlık Durumunu VurguladıÇin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Merkez Askeri Komisyonu (CMC) Başkanı ve CMC ortak harekat komuta merkezinin başkomutanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, subay ve asker temsilcileriyle biraraya gelerek komuta merkezinin tüm üyelerine en içten selamlarını iletti ve CMC ortak harekat komuta merkezine yaptığı denetimde önemli bir konuşma yaptı, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Xi, Cmc Ortak Harekat Komuta Merkezini Denetleyerek Askeri Eğitim ve Savaşa Hazırlık Durumunu VurguladıÇin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Merkez Askeri Komisyonu (CMC) Başkanı ve CMC ortak harekat komuta merkezinin başkomutanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni CMC'nin 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerini uygulama ve birlik eğitimini ve savaş hazırlıklarını geliştirme konusundaki tutumunu göstererek CMC ortak harekat komuta merkezini teftiş etti, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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