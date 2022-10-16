Xi: Çkp Ulusal Yeniden Birleşme Davasını Durmadan İleriye Taşıyacak

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptı konuşmada, ÇKP'nin yeni dönemde Taiwan sorununun çözümü için kapsamlı bir politika uygulayacağını ve ulusal yeniden birleşme amacını ileriye taşıyacağını söyledi.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptı konuşmada, ÇKP'nin yeni dönemde Taiwan sorununun çözümü için kapsamlı bir politika uygulayacağını ve ulusal yeniden birleşme amacını ileriye taşıyacağını söyledi.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda, "Taiwan sorununu çözmek Çinlilerin meselesidir ve Çinliler tarafından çözülmesi gereken bir meseledir" dedi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, "En büyük samimiyetle ve en üstün çabalarla barışçıl bir yeniden birleşmenin sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğiz, ancak güç kullanmayı reddetme sözünü asla vermeyeceğiz ve gerekli tüm tedbirlere başvurma hakkını saklı tutacağız. Bu, yalnızca dış güçlerin müdahalesine ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan birkaç ayrılıkçıya ve onların ayrılıkçı faaliyetlerine yöneliktir; hiçbir şekilde Taiwanlı soydaşlarımızı hedef almamaktadır" dedi.

Xi, tarihin çarklarının Çin'in yeniden birleşmesine ve Çin ulusunun yeniden canlanmasına doğru döndüğünü söyledi ve şöyle devam etti: "Ülkemizin tam yeniden birleşmesi gerçekleştirilmelidir ve bu hiç şüphesiz gerçekleştirilebilir!"

Xi, "Taiwanlı soydaşlarımıza daima saygı ve özen gösterdik ve onlara fayda sağlamaya çalıştık. Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ekonomik ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Xi, "Taiwan Boğazı'nın her iki yakasında yaşayan insanları Çin kültürünü geliştirmek ve daha yakın bağlar kurmak için birlikte çalışmaya teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.