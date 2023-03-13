Xi, Çkp'nin Liderliğini Muhafaza Etmenin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğini ve ÇKP Merkez Komitesi'nin merkezi ve birleşik yönetimini muhafaza etmenin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğini ve ÇKP Merkez Komitesi'nin merkezi ve birleşik yönetimini muhafaza etmenin önemini vurguladı.

Xi, Pazartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin birinci oturumunun kapanış toplantısındaki konuşmasında, ÇKP gibi büyük bir partinin karşı karşıya olduğu özel güçlükleri aşmak için tetikte ve kararlı olmanın önemli olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, her zaman kendini yenileme cesaretine sahip olmanın, tam ve titiz parti öz yönetimini aralıksız yürütmenin ve yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele etmenin öneminin altını çizdi.

ÇKP'nin dayanışma ve birliğini her zaman korumak ve partinin doğası, inancı veya karakterinin asla değişmemesini sağlamak için çaba gerektiğini belirten Xi, böylece Çin'in büyük modern bir sosyalist ülke haline getirilip, ulusal kapsamda yeniden canlanmasının sağlam şekilde güvence altına alınacağını sözlerine ekledi.