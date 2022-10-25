Xi, Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Yol Gösterici İlkelerinin Çin Ordusu Tarafından Uygulanmasının Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazartesi günü Çin ordusuna ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerini inceleme, tanıtımını yapma ve uygulama, ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yüzüncü kuruluş hedefine ulaşmak için çaba göstermesi talimatı verdi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi açıklamayı, önde gelen askeri kadrolarla birlikte katıldığı bir toplantıda yaptı.

Toplantıya ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyeleri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcıları Zhang Youxia ve He Weidong'ın yanı sıra Xu Qiliang toplantıya katılarak birer konuşma yaptı.

Xi, 2017 yılında düzenlenen ÇKP'nin 19. Ulusal Kongresi'nden bu yana geçen fevkalade ve olağanüstü beş yıl içinde, Merkez Askeri Komisyonu'nun silahlı kuvvetlerin büyük ilerleme kaydetmesi, ayrıca ulusal savunma ve orduda büyük dönüşümler gerçekleştirilmesi yönünde öncülük ettiğini söyledi.

Xi, Merkez Askeri Komisyonu'nun, partinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu üzerindeki mutlak liderliğini desteklediğini, güçlü bir ordu kurma sürecindeki hızlı ve elverişli kalkınmayı sürdürüp genişlettiğini, ayrıca askeri modernizasyon ve savaş kapasitesini daha yüksek bir seviyeye getirdiğini belirtti.

Kısa süre önce başarıyla sonuçlanan ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin, ülkenin her açıdan modern bir sosyalist ülke inşa etme ve ulusal yeniden canlanmayı her alanda ilerletme amacı açısından büyük önem taşıdığını belirten Xi, ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yüzüncü yılı hedefini gerçekleştirmek ve silahlı kuvvetleri dünya klasında bir güce dönüştürmek için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösteren ilkelerini inceleme, tanıtımını yapma ve uygulamanın, parti, ülke ve silahlı kuvvetlerin en önemli siyasi görevi olacağını belirtti.

Silahlı kuvvetlerin, çabalarını yüzüncü yıl hedefine ulaşma üzerinde yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Xi, bunun ordunun, önümüzdeki beş yıl içinde tam güç talep eden ve planlandığı gibi gerçekleşmesi gereken merkezi görevi olacağını söyledi.

ÇKP'nin 20. Merkez Komitesinin ilk genel kurul toplantısında Merkez Askeri Komisyonu'nun yeni üyelerinin seçildiğini hatırlatan Xi, bunun ÇKP Merkez Komitesi tarafından parti, ülke ve ordunun genel amacına dayalı yapılan büyük bir siyasi düzenleme olduğunu belirtti.

Xi, Merkez Askeri Komisyonu üyelerinin parti ve halkın kendilerine duyduğu güven ile silahlı kuvvetler mensubu subay ve askerlerinin beklentilerini göz önünde tutması ve kendilerini komisyonun işlerine adamaları gerektiğini vurguladı.

Bu yılki çalışmaların planlandığı gibi sona ermesi yönündeki talebini dile getiren Xi, silahlı kuvvetlerdeki çalışmalara iyi bir başlangıç yapabilmek için gelecek yıla ilişkin planların önemine dikkati çekti.

Xi, toplantıdan önce, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne katılan delegeler, özel olarak davet edilen delegeler ile oy hakkı olmayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve silahlı polis güçlerinden katılımcılarla bir araya gelerek toplu fotoğraf çektirdi.

Toplantıya Devlet Konseyi üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe de katıldı. Diğer katılımcılar arasında Merkez Askeri Komisyonu üyeleri Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua ve Zhang Shengmin ile Li Zuocheng yer aldı.