Xi, Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi Başkanlık Divanı 3. Toplantısına Başkanlık Etti
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BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin Başkanlık Divanı üçüncü toplantısını Cuma sabahı yaptı.
BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin Başkanlık Divanı üçüncü toplantısını Cuma sabahı yaptı. Toplantıya ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping başkanlık etti.
Toplantıya katılanlar, ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin asil ve yedek üyeleri ve bunun yanı sıra ÇKP 20. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu'nun (MDDK) üyeleri için önerilen taslak aday listelerini onayladı.
Başkanlık Divanı, onayladığı bu listelerin, üzerinde görüşülmek üzere delegasyonlara sunulmasına karar verdi.
Listeler, kongre delegasyonlarının gerçekleştirdiği rekabete dayalı ön seçimler yoluyla oluşturuldu.
Ön seçimler, oy sayım görevlilerinin gözetiminde kongrenin seçim yöntemlerine uygun olarak yapıldı. Adayların yüzde 8'inden fazlası ön seçimlerde yeterli oyu sağlayamayarak elendi.
Başkanlık Divanı'na göre ön seçimlerin sonuçları geçerli.
Parti'nin yeni merkez komitesi ve MDDK için yapılacak resmi seçimler Cumartesi sabahı gerçekleştirilecek.