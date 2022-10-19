Xi, Çkp 20. Ulusal Kongresi'nin Başkanlık Divanı İkinci Toplantısına Liderlik Etti Güncel Haberler BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin Başkanlık Divanı, ikinci toplantısını Salı günü öğleden sonra gerçekleştirdi. BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin Başkanlık Divanı, ikinci toplantısını Salı günü öğleden sonra gerçekleştirdi. Toplantıya, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping başkanlık etti. Toplantıda, delegasyonların görüşmesi için ÇKP'nin 19. Merkez Komitesi raporu, ÇKP'nin 19. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu'nun çalışma raporu ve ÇKP Tüzüğü'nde yapılacak değişikliklere ilişkin karar taslaklarının sunulmasına karar verildi. Toplantıda, ÇKP 20. Merkez Komitesi üyeleri ve yedek üyeler ile ÇKP 20. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu üyeleri için önerilen ön aday listeleri kabul edildi. Listeler görüşülmek üzere delegasyonlara sunulacak. Toplantıda ayrıca, parti kongresinin seçim yöntemleri ve diğer konular onaylandı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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