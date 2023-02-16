Xi, Çin ve Orta Asya Arasındaki Sanayi ve Yatırım İşbirliği Forumuna Tebrik Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başlayan Çin + Orta Asya (C+C5) sanayi ve yatırım işbirliği forumuna bir tebrik mektubu gönderdi.

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başlayan Çin + Orta Asya (C+C5) sanayi ve yatırım işbirliği forumuna bir tebrik mektubu gönderdi.

Xi mektubunda, Çin ile Orta Asya'nın beş ülkesi arasındaki dostane komşuluk ve kazan-kazan işbirliğiyle yeni bir yol ve uluslararası ilişkiler için yeni bir paradigma oluşturan stratejik ortaklıklardan övgüyle söz etti.

Xi, Çin ile Orta Asya'nın beş ülkesi arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğinin derinleştirilmesinin bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruyacağını, bölgesel endüstriyel kalkınmayı teşvik edeceğini, dünyanın ekonomik faaliyetlerine katılımı arttıracağını ve ortak refahı yükselteceğini belirtti.

Xi, Çin'in Orta Asya ülkeleriyle çok geniş pazarı, eksiksiz endüstriyel sistemi ve ileri teknolojileri paylaşmaya, pragmatik işbirliğini derinleştirmeye, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye, bölgesel ekonominin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek için birlikte çalışmaya ve ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir topluluk inşa etmeye istekli olduğunu söyledi.

Perşembe günü başlayan forum, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Shandong eyalet hükümeti tarafından ortaklaşa düzenleniyor.