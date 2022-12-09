Xi, Çin ve Kik Ülkelerini, İnovasyon ve Bilim Teknoloji Alanlarında İşbirliğini Genişletmeye Çağırdı

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle inovasyon ve bilim ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği alanları açma yönünde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle inovasyon ve bilim ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği alanları açma yönünde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-KİK zirvesinde yaptığı açılış konuşmasında Xi, Çin'in büyük veri ve bulut bilgi işlem merkezi inşa etmek, ayrıca 5G ve 6G'de teknik işbirliğini güçlendirmek için KİK ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, Çin'in inovasyon ve start up işletmeler için bir dizi iş geliştirme merkezi inşa etmek, ayrıca sınır ötesi e-ticaret işbirliği ve iletişim ağı inşası ile ilgili 10 dijital ekonomi projesini hayata geçirmek için KİK ülkeleriyle ortak çaba göstermeye istekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in ayrıca KİK ülkeleriyle meteoroloji bilimi ve teknolojisi konusunda işbirliği mekanizması kurmak ve iklim değişikliği konusunda ortaklaşa seminerler düzenlemek istediğini sözlerine ekledi.