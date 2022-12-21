Xi: Çin ve Almanya, Diyalogda, Kalkınmada, İşbirliğinde ve Küresel Zorlukların Üstesinden Gelme Konusunda Ortaklar

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü, Çin ve Almanya'nın her zaman diyalog, kalkınma ve işbirliğinin yanı sıra küresel zorlukların üstesinden gelmek komusunda ortak olduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü, Çin ve Almanya'nın her zaman diyalog, kalkınma ve işbirliğinin yanı sıra küresel zorlukların üstesinden gelmek komusunda ortak olduğunu bildirdi.

Xi, bu açıklamasını Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesinde yaptı.

Xi, Çin ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olması dolayısıyla bu yılın ikili ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Çinli ve Alman liderlerin kuşaklar boyu ortak çabaları sayesinde ikili ilişkiler genel olarak doğru yönünü korudu ve iki ülke tüm cephelerde stratejik ortak haline geldi" diyen Xi, Çin-Almanya ilişkilerinin gelişiminin yoğun bir halk desteğine, geniş ortak çıkarlara ve zengin deneyime sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İki tarafın karşılıklı saygıyı ve karşılıklı menfaati koruduğu sürece ikili ilişkilerin kesinlikle sürekli ve uzun bir şekilde ilerleyeceğinin altını çizen Xi ayrıca, Çin tarafının ikili ilişkileri yeni zirvelere taşımak ve Çin-Almanya ilişkilerinde başarılı bir 50 yıl daha başlatmak için Almanya ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin-Almanya ilişkilerinin bundan sonraki aşamada geliştirilmesine ilişkin üç öneride bulundu

Xi, öncelikle iki tarafın da doğru bir temel anlayışa sahip olması gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafı diyalog yoluyla uzlaşma sağlamaya ve genişletmeye, farklılıkları yapıcı bir şekilde yönetmeye ve ortaklıklarını zenginleştirmeye devam etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Xi, ikinci olarak, Çin-Almanya işbirliğinin pratik ve açık olduğuna ve bunların ikili ilişkilerin sürdürülmesi gereken en önemli özellikleri olduğuna işaret etti.

Son 50 yılda ikili ticaret hacminin yaklaşık 870 kat arttığına dikkat çeken Xi, iki tarafın zor kazanılan işbirliğinin meyvelerine değer vermesi, pazar, sermaye ve teknolojide tamamlayıcılığı artırması, otomobil, makine ve kimyasallar gibi geleneksel alanlarda işbirliğini genişletmesi ve hizmet ticareti, akıllı üretim ve dijitalleşme dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği potansiyelini kullanması gerektiğini bildirdi.

Xi Çin'in, Çin'e yatırım yapan Alman işletmelerine eşit davrandığını ve Almanya'nın da, Almanya'ya yatırım yapan Çinli şirketler için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını umduğunu kaydetti.

Üçüncü olarak, Çin-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimine rehberlik etmek için iki tarafın birlikte çalışması gerektiğini belirten Xi, Çin'in, AB'nin stratejik özerkliğini desteklediğini ve AB'nin, Çin ile AB'nin birbirinin stratejik ortakları olarak temel konumuna bağlı kalmasını, karşılıklı saygıyı, karşılıklı kapsayıcılığı, pratik işbirliğini ve karşılıklı faydayı desteklemesinin yanı sıra Çin-AB ilişkilerinin herhangi bir üçüncü tarafı hedeflememesi ve herhangi bir üçüncü tarafa bağımlı veya tabi olmamasını sürdürmesini umduğunu vurguladı.

Ayrıca, Almanya'nın olumlu bir rol oynamaya devam etmesini ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli büyümesini desteklemek için Çin ile birlikte çalışmasını umduğunu belirten Xi, Çin'in salgın sonrası dönemde ağır seyreden ekonomik toparlanma, iklim değişikliği, gıda krizi ve enerji krizi gibi küresel sorunlarla mücadelede Almanya ile daha kapsamlı ve derinlemesine işbirliği yürütmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.