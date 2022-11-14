Xi: Çin ve ABD Liderleri, İkili İlişkiler İçin Doğru Yolu Belirlemeli

BALİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Endonezya'nın Bali adasında ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, önde gelen iki ülkenin liderleri olarak ikili ilişkiler için doğru yolu belirlemelerinin gerektiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine kendisiyle Endonezya'nın Bali adasında biraraya geldi, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

BALİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Endonezya'nın Bali adasında ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, önde gelen iki ülkenin liderleri olarak ikili ilişkiler için doğru yolu belirlemelerinin gerektiğini söyledi.

Xi, ilk temas ve diplomatik ilişkilerin kurulmasından bugüne kadar geçen sürede Çin ve ABD'nin, kazanç ve kayıpların yanı sıra deneyim ve derslerle dolu 50'den fazla yıl geçirdiğini ifade etti.

Tarihin en iyi ders kitabı olduğunu hatırlatan Çin Cumhurbaşkanı, iki tarafın da tarihi bir ayna olarak görerek, onun geleceğe kılavuzluk etmesine izin vermesi gerektiğini dile getirdi.

Şu anda Çin-ABD ilişkilerinin durumunun, iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarına yönelik olmadığını belirten Xi, uluslararası toplumun iki ülkeden beklentisinin bu olmadığını da sözlerine ekledi.

Xi, iki önemli ülkenin liderleri olarak iki devlet başkanının, liderlik rolü oynaması, Çin-ABD ilişkileri için doğru yolu belirlemesi ve bu ilişkileri yukarı yönlü bir yörüngeye yerleştirmesi gerektiğini belirtti.

Bir ulusal liderin, ülkesine nerede liderlik yapacağı konusunda fikir yürütmesi ve bunun nasıl yapacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Xi, ulusal liderlerin, diğer ülkelerle ve dünyanın geri kalanıyla nasıl geçineceğini düşünmesi ve bilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu zaman ve çağda, daha önce olmadığı şekilde büyük değişikliklerin meydana geldiğine işaret eden Xi, insanlığın daha önce eşi benzeri görülmemiş meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Dünya bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor. Buradan nereye gitmeli? İşte bu soru, sadece bizim aklımızdan değil, tüm ülkelerin aklından da geçiyor" diyen Xi, dünyanın Çin ile ABD'nin ilişkilerini doğru şekilde yönetmelerini beklediğini vurguladı.

Biden ile görüşmesinin, dünyanın dikkatini çektiğini kaydeden Xi, iki tarafın dünya barışına daha fazla umut, küresel istikrara daha fazla güven ve ortak kalkınmaya daha fazla ivme getirmek için tüm ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Çin-ABD ilişkilerinin stratejik öneme sahip konularında ve önde gelen küresel ve bölgesel konularda Biden ile samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu hatırlatan Xi, Çin-ABD ilişkilerini iki ülkenin ve tüm dünyanın faydasına olan sağlıklı ve istikrarlı büyüme yoluna koymak için Biden ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.