Xi: Çin, Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümü İçin Yapıcı Rol Oynamaya Devam Edecek

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etmek için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etmek için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda gerçekleştirdiği derinlemesine görüş alışverişi sırasında yaptı.

Ukrayna konusunda barış ve akılcılığa yönelik seslerin daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Xi, birçok ülkenin gerilimin düşürülmesini destekleyip barış görüşmelerini savunduğunu ve yangının körüklenmesine karşı olduğunu hatırlattı. Xi ayrıca tarihe bakıldığında tüm çatışmaların en sonunda diyalog ve görüşmeler yoluyla çözüldüğünün görüldüğünü sözlerine ekledi.

Xi, Ukrayna krizi konusundaki tutumunu açıklayan bir belge yayınlayan Çin'in krizin siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasını savunduğunu ve Soğuk Savaş zihniyetini ve tek taraflı yaptırımları reddettiğini belirtti.

Çin'in zorluklar arttıkça barışa yer verme ihtiyacının o oranda arttığına ve sorunun ne kadar çetrefilliyse, diyalog çabalarından vazgeçmemenin o oranda önemli olduğuna inandığını kaydeden Xi, Çin'in Ukrayna sorununun siyasi çözümünü teşvik için yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini dile getirdi.

Putin de Rusya'nın önemli uluslararası konularda tutarlı şekilde tarafsız, nesnel ve dengeli bir tutum benimseyen ve eşitlik ve adaleti destekleyen Çin'i takdir ettiğini söyledi. Rusya'nın, Çin'in Ukrayna konusunun siyasi çözümüne ilişkin tutum belgesini dikkatli şekilde incelediğini ve barış görüşmelerine açık olduğunu kaydeden Putin, ülkesinin Çin'in bu bağlamda yapıcı rol oynamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.