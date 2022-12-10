Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahaleye Karşı Çıkıyor Güncel Haberler RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, ülkesinin, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izleyen Tunus'u kararlılıkla desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi. RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, ülkesinin, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izleyen Tunus'u kararlılıkla desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi. Xi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile görüşmesi sırasında bu açıklamaları yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Riyad Tunus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahaleye Karşı Çıkıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.