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Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahaleye Karşı Çıkıyor

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Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahaleye Karşı Çıkıyor

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, ülkesinin, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izleyen Tunus'u kararlılıkla desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi.

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, ülkesinin, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izleyen Tunus'u kararlılıkla desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi.

Xi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile görüşmesi sırasında bu açıklamaları yaptı.

Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahaleye Karşı ÇıkıyorÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahaleye Karşı ÇıkıyorÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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