Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahaleye Karşı Çıkıyor
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RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, ülkesinin, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izleyen Tunus'u kararlılıkla desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi.
RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, ülkesinin, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izleyen Tunus'u kararlılıkla desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi.
Xi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile görüşmesi sırasında bu açıklamaları yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel