Xi: Çin, Tunus'un Kalkınma Yolunu Destekliyor ve Dış Müdahalelere Karşı Çıkıyor

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Tunus'u, kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlı biçimde desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine yönelik dış müdahalelere karşı olduğunu söyledi.

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Tunus'u, kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini kararlı biçimde desteklediğini ve Tunus'un iç işlerine yönelik dış müdahalelere karşı olduğunu söyledi.

Xi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı görüşmede, Çin'in Tunus'un ulusal istikrar ve kalkınmasını koruma bilgeliğine ve kabiliyetine sahip olduğuna inandığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, toplantı sırasında, son yıllardaki zorluklara rağmen iki ülke arasındaki uygulamalı işbirliğinin yükselişte olduğunu söyledi.

Xi, Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin üstesinden gelen Çin tarafının, Tunus'ta bir dizi sağlık, spor ve insan kaynakları eğitim projeleri gerçekleştirerek, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in sağlık ve altyapının yanı sıra yüksek ve yeni teknolojiler gibi alanlarda Tunus ile işbirliğini istikrarlı bir şekilde ilerletmeye, insan kaynakları değişiminin yanı sıra yerel ve hükümet dışı alışverişleri artırmaya, yetkin Çinli işletmeleri Tunus'ta yatırımda bulunup iş yapmaya teşvik etmeye ve Tunus'tan Çin'e daha fazla pazarlanabilir ürünleri ve özgün ürünleri memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Çin'in, Tunus'un Çin ile Arap devletleri arasındaki kolektif işbirliğine büyük değer vermesini ve Çin ile Afrika arasındaki kolektif işbirliğini aktif olarak desteklemesini takdir ettiğini vurgulayan Xi, Çin-Arap ve Çin-Afrika işbirliğinin daha fazla gelişmesi için gayret göstermek amacıyla ikili dostane işbirliği ilişkisini pekiştirmek ve derinleştirmek amacıyla ülkesinin Tunus ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Said ise, Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin başarısından dolayı içten tebriklerini iletti.

Xi'nin önemli görüşlerine büyük ölçüde katıldığını kaydeden Said, mevcut uluslararası durumda hiçbir ülkenin tek başına kalkınamayacağını söyledi.

Said, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin birbirine saygı duyması, yeni bir işbirliği ve karşılıklı fayda yolu izlemesi ve bugün dünyanın karşı karşıya olduğu ortak sorunları yakın işbirliği ile çözmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çin'in her zaman uluslararası hakkaniyet ve adaletin yanında olduğunu belirten Tunus Cumhurbaşkanı, Xi tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin insancıl kaygıların ve ilerici vizyonların somut örneği olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini artırmak ve tüm ülkelerin ortak kalkınma sağlaması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Tunus ve Çin'in dostane ilişkilere ve büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Said, Çin'in ekonomik ve sosyal gelişimine ve pandemi ile mücadelesine uzun süredir sunduğu değerli yardımları ülkesinin daima hatırlayacağını sözlerine ekledi.

Said, Çin'in dünyada giderek daha önemli bir rol oynayacağına inanan artan sayıda Tunuslu gencin Çince öğrendiğini söyledi.

Said, Tunus tarafının çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye ve derinleştirmeye kararlı olduğu gibi ikili ilişkileri yeni ve daha yüksek bir düzeye çıkarmak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu da belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı, ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin tarihi önem taşıdığını ve Tunus tarafının aktif olarak Arap-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesini teşvik edeceğini sözlerine ekledi.