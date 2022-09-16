Xi: Çin, Temel Çıkarlara İlişkin Konularda Birbirine Destek Olmak İçin Rusya ile Çalışmaya Hazır

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Çin'in, karşılıklı temel çıkarlar konusunda birbirine güçlü destek vermek için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Xi, Putin ile Semerkant'ta bulunan Forumlar Majmuasi Kompleksi'nde bir araya gelerek Çin-Rusya ilişkileri ve ortak çıkara dayalı uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Xi, Çin ile Rusya'nın bu yılın başından bu yana etkin stratejik iletişim içinde bulunduğunu söyledi. Xi, Çin-Rusya Spor Alışverişleri Yılı kapsamındaki etkinlikler ve ulus-altı işbirliği ve halklar arası değişimler tüm hızıyla devam ederken çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Xi, iki ülkenin, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ayakta tutmak için uluslararası arenada sıkı bir koordinasyon yürüttüğünü ifade etti. Xi dünyanın, çağın ve tarihin yaşadığı değişimler karşısında Çin'in büyük ülkeler olarak sorumluluklarını yerine getirmek ve değişim ve düzensizliğin hakim olduğu dünyaya istikrar kazandırmada önder bir rol oynamak için Rusya ile birlikte çalışacağını söyledi. Xi, Çin'in ticaret, tarım, bağlanabilirlik ve diğer alanlarda uygulamaya dönük işbirliğini derinleştirmek için Rusya ile birlikte çalışacağını vurguladı. Xi, iki tarafın çeşitli taraflar arasında dayanışma ve karşılıklı güveni artırmak, uygulamaya dönük işbirliğini genişletmek ve bölgenin güvenlik çıkarlarının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ve gelişmekte olarak piyasaların da ortak çıkarlarını korumak için Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO), Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ve BRICS dahil çokuluslu çerçeveler kapsamında işbirliğini artırmaları gerektiğini belirtti.

Putin ise Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin tam olarak başarılı geçmesini dileyerek Çin'in Cumhurbaşkanı Xi liderliğinde ekonomik ve toplumsal gelişimde yepyeni başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Putin dünyanın birçok değişimden geçmekte olduğunu, buna karşın değişmeyen tek şeyin Rusya ve Çin arasındaki dostluk ve karşılıklı güven olduğunu, Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının dağlar gibi sağlam durduğunu kaydetti. Gerek Rusya'nın gerek Çin'in daha adil ve makul bir uluslararası düzeni temsil ettiğini belirten Putin, bu iki ülkenin uluslararası ilişkilerde iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi. Putin, Rusya tarafının tek-Çin ilkesine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve bazı münferit ülkelerin Çin'in temel çıkarlarına ilişkin konulardaki provokatif hareketlerini kınadığını ifade etti.

Putin, Rusya'nın Çin ile ikili ve çok taraflı iletişim ve işbirliğini pekiştirerek derinleştireceğini ve ekonomi, ticaret ve enerji gibi kilit alanlarda işbirliğini genişleteceğini belirtti. Putin, Rusya'nın SCO üye ülkeleri arasında, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için güvenilir bir platform oluşturacak şekilde, diğer ülkelerin iç işlerine müdahalede bulunmama ilkesine dayalı sürekli ve daha derin işbirliğini desteklemek için Çin ile birlikte çalışacağını sözlerine ekledi. Xi, Rusya'nın tek-Çin ilkesine bağlılığını takdir ederek Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunun, Çin tarafının "Taiwan'ın bağımsızlığı"nı isteyen ayrılıkçı güçleri ve harici müdahaleyi kesin bir şekilde reddettiğinin ve Taiwan konusunda hiçbir ülkenin bir hakim gibi davranma hakkına sahip olmadığının altını çizdi. Görüşmeye Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi, He Lifeng ve diğer yetkililer de katıldı.