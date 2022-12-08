Xi: Çin, Suudi Arabistan'ı Grup Seyahatleri İçin Destinasyon Olarak Listeleyecek

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman el-Suud ile görüştü.

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman el-Suud ile görüştü. Xi, görüşmede, Çin'in Suudi Arabistan'ı grup seyahatları için destinasyon olarak gösterme ve iki taraf arasında personelin yanı sıra kültürel anlamda ve halklar arasında etkileşimi artırma konusunda görüş birliğine varıldığını belirtti.

Suudi Veliaht Prensi ise Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud adına Xi'nin resmi ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarılı geçmesi ve Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti.

Mevcut uluslararası ve bölgesel meselelerin köklü ve karmaşık değişimlerden geçtiğini vurgulayan Xi, Çin- Suudi Arabistan ilişkilerinin stratejik ve genel öneminin daha belirgin hale geldiğini belirtti. Xi, Çin'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini geliştirmesine, genel dış politikası ve özellikle Ortadoğu ülkeleriyle olan diplomasisinde öncelik verdiğini ifade etti.

Çin'in Suudi Arabistan'ın Vizyonu 2030 ve Ortadoğu Yeşil İnisiyatifi de dahil olmak üzere önemli kalkınma inisiyatiflerini desteklediğini söyleyen Xi, iki tarafı daha fazla sonuç elde etmek için iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliğini desteklemek amacıyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile 2030 Vizyonu'na ilişkin sinerji oluşturulması çağrısında bulundu.

Xi, ülkesinin Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ni, Çin-Arap devletleri ve Çin-KİK ülkeleri arasındaki ilişkilerinin gelişimi sürecinde kilometre taşı etkinlikler olarak gerçekleştirmek ve ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmayı umduğunu da sözlerine ekledi.