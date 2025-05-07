Xi: Çin-Rusya Arasındaki Sarsılmaz Dostluğun Temeli, Verilen Ortak Savaşlarla Atıldı

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, faşizme karşı verilen dünya savaşında dökülen kanlar ve verilen canlar üzerine kurulan büyük Çin-Rusya dostluğunun, iki ülke arasındaki ebedi dostluğun tükenmez güç kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Xi'nin Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde yazdığı makale, çarşamba günü Rusya'nın Gazette gazetesinde yayımlandı. Xi, Rusya ziyareti sırasında Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına da katılacak.

İçinde bulunduğumuz yılın hem Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin hem de Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, kahraman Rus halkıyla birlikte geçmişi onurlandıracaklarını ve şehitlere saygılarını sunacaklarını belirtti.

Xi, generallerden erlere kadar faşizme karşı dünya savaşının kazanılmasına büyük katkıda bulunan herkesin asla unutulmayacağını dile getirerek Çin ve Rusya halklarının savaşta yan yana mücadele edip birbirlerini desteklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, 80 yıl önce Çin ve Sovyetler Birliği gibi dünyanın dört bir yanındaki adil güçlerin ortak düşmanla savaşmak üzere birleşip faşizme karşı zafer kazandığını ifade etti.

80 yıl sonra bugün, tek taraflılık, hegemonyacı anlayış ve zorbalık eylemlerinin yine ciddi zararlara yol açtığına dikkat çeken Xi, insanlığın bir kez daha birlik ile bölünme, diyalog ile çatışma, kazan-kazan ile sıfır toplam arasında seçim yapmak durumunda olduğunu söyledi.

Xi, dünyanın, tarihi bir ayna olarak görerek 2. Dünya Savaşı ve faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zaferden önemli dersler çıkararak deneyim ve güç kazanması, hegemonyacılık ve güç siyasetinin her türüne kararlılıkla karşı çıkması ve birlikte insanlık için daha parlak bir gelecek yaratması gerektiğini sözlerine ekledi.