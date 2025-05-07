Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Xi: Çin-Rusya Arasındaki Sarsılmaz Dostluğun Temeli, Verilen Ortak Savaşlarla Atıldı

Xi: Çin-Rusya Arasındaki Sarsılmaz Dostluğun Temeli, Verilen Ortak Savaşlarla Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, faşizme karşı verilen dünya savaşında dökülen kanlar ve verilen canlar üzerine kurulan büyük Çin-Rusya dostluğunun, iki ülke arasındaki ebedi dostluğun tükenmez güç kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, faşizme karşı verilen dünya savaşında dökülen kanlar ve verilen canlar üzerine kurulan büyük Çin-Rusya dostluğunun, iki ülke arasındaki ebedi dostluğun tükenmez güç kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Xi'nin Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde yazdığı makale, çarşamba günü Rusya'nın Gazette gazetesinde yayımlandı. Xi, Rusya ziyareti sırasında Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına da katılacak.

İçinde bulunduğumuz yılın hem Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin hem de Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, kahraman Rus halkıyla birlikte geçmişi onurlandıracaklarını ve şehitlere saygılarını sunacaklarını belirtti.

Xi, generallerden erlere kadar faşizme karşı dünya savaşının kazanılmasına büyük katkıda bulunan herkesin asla unutulmayacağını dile getirerek Çin ve Rusya halklarının savaşta yan yana mücadele edip birbirlerini desteklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, 80 yıl önce Çin ve Sovyetler Birliği gibi dünyanın dört bir yanındaki adil güçlerin ortak düşmanla savaşmak üzere birleşip faşizme karşı zafer kazandığını ifade etti.

80 yıl sonra bugün, tek taraflılık, hegemonyacı anlayış ve zorbalık eylemlerinin yine ciddi zararlara yol açtığına dikkat çeken Xi, insanlığın bir kez daha birlik ile bölünme, diyalog ile çatışma, kazan-kazan ile sıfır toplam arasında seçim yapmak durumunda olduğunu söyledi.

Xi, dünyanın, tarihi bir ayna olarak görerek 2. Dünya Savaşı ve faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zaferden önemli dersler çıkararak deneyim ve güç kazanması, hegemonyacılık ve güç siyasetinin her türüne kararlılıkla karşı çıkması ve birlikte insanlık için daha parlak bir gelecek yaratması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.