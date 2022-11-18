Xi: Çin, Pasifik Adaları Bölgesinde Barış ve İstikrar İçin Yeni Zelanda ile İşbirliği Yapmaya Hazır

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Çin'in Pasifik ada ülkeleri bölgesinde barışı, istikrarı, kalkınmayı ve refahı ortaklaşa ilerletmek için Yeni Zelanda ile yakın işbirliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi.

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Çin'in Pasifik ada ülkeleri bölgesinde barışı, istikrarı, kalkınmayı ve refahı ortaklaşa ilerletmek için Yeni Zelanda ile yakın işbirliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi.

Xi, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında yaptığı görüşmede, barışı sürdürmek ve kalkınma ile işbirliğini ilerletmenin Çin'in Pasifik ada ülkelerine yönelik politikasının her zaman başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Bu yılın Çin ile Yeni Zelanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Xi, son 50 yılda Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir gelişmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Xi, kapsamlı stratejik ortaklar olarak her iki ülkenin de ikili ilişkilerin sürdürülebilir kalkınma için doğru rotada kalmasını sağlamak için iletişimi geliştirmesi, karşılıklı güveni artırması ve birbirlerinin temel çıkarları ile temel endişelerini uzlaştırması gerektiğine işaret etti.

Xi, her iki tarafı da, Rewi Alley'in ruhunu miras almaya ve daha da geliştirmeye, iki halk arasındaki dostluğu geliştirmek için insanlar, gençler arasında ve alt-ulusal düzeyde ikili diyalogları ve alışverişleri desteklemeye çağırdı.

Ardern de her iki ülkenin diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendirmesi, üst düzey alışverişi daha da artırmak ve ticaret, ekonomi, eğitim, iklim değişikliği ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek için deneyimlerini ciddi bir şekilde biraraya getirmesi gerektiğini söyledi.

Ardern ayrıca, Xi'nin Cuma günü erken saatlerde APEC toplantısında yaptığı konuşmasında yer verdiği önemli görüşlerini çok takdir ettiğini vurguladı.

Yeni Zelanda'nın, Çin'i dünyanın gelecekteki kalkınmasını ve refahını ileri götürmek açısından önemli bir güç olarak gördüğünün altını çizen Ardern, ülkesinin tek Çin politikasına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ayrıca, ülkesinin Çin ile iletişimi artırmaya ve birbirleri hakkındaki anlayışı derinleştirmeye kendini adadığını belirten Ardern, ülkesinin Asya-Pasifik bölgesindeki refah ve istikrara katkıda bulunmak için Güney Pasifik meselelerinde Çin ile etraflı bir fikir alışverişi yürütmeye istekli olduğunu söyledi.