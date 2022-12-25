Xi, Çin Oryantal Sahne Sanatları Grubu Sanatçılarının Mektubunu Yanıtladı

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi Jinping, Cumartesi günü Çin Oryantal Sahne Sanatları Grubu (COPAG) sanatçılarına cevaben yazdığı mektupta, sanatçıları insan...

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi Jinping, Cumartesi günü Çin Oryantal Sahne Sanatları Grubu (COPAG) sanatçılarına cevaben yazdığı mektupta, sanatçıları insan odaklı kültürel yaratım ve üretimi sürdürmeye davet etti.

COPAG'ın, Aralık 1952'de kurulan Çin Şarkı ve Dans Topluluğu (CSDT) ile Ocak 1962'de kurulan Oryantal Şarkı ve Dans Topluluğu (OSDT) olmak üzere iki büyük öncülü bulunuyor.

Bu yılın CSDT'nin 70'inci, OSDT'nin ise 60'ıncı kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, mektubunda tüm COPAG sanatçıları ve çalışanlarına içten tebriklerini iletti.

Xi, COPAG sanatçılarını yıllar boyunca sergiledikleri olağanüstü edebi ve sanatsal çalışmalar ile Çin'de edebiyat ve sanatın gelişimine olduğu kadar, diğer ülkelerle yapılan kültürel alışverişlere olan katkılarından ötürü de övdü.

Cumhurbaşkanı, sanatçıların yüksek ahlak standartlarına bağlı kalmaları, sanatsal becerilerini geliştirmeleri, yeni bir çığır açarken temel ilkeleri korumaları, yeni dönemin temelini oluşturan değerleri ileri taşımaları ve Çin halkının ahlakını teşvik etmeleri yönündeki umudunu dile getirdi.

Xi sanatçıları, Çin'i güçlü bir sosyalist kültüre sahip bir ülkeye dönüştürmek için edebi ve sanatsal projelerin gelişimine yeni katkılar yapmaya, kültürel güven ve güç oluşturmaya, ayrıca daha fazla çaba harcamaya teşvik etti.

10 COPAG sanatçısı kısa süre önce Xi'ye mektup yazarak, Çin ile ilgili hikayeleri daha iyi anlatma ve Çin'in sesini sanat diliyle yayma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdi.