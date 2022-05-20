Xi: Çin, Ortak Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Brıcs Ülkeleriyle Birlikte Çalışacak - Haberler

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in dünya genelinde ortak kalkınmayı desteklemek için BRICS ülkeleri de dahil olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmak istediğini belirtti. Xi bu konuşmayı, BRICS ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi partiler, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı sanal bir toplantıya hitaben yaptığı kutlama mesajı sırasında kullandı. Cumhurbaşkanı Xi, küresel ekonomik toparlanmadaki kırılganlık, kalkınma alanındaki uçurumun büyüklüğü ile iklim değişikliği ve dijital yönetim gibi ciddi zorluklar göz önüne alındığında, BRICS ülkelerinin, kuruluş amaçlarına sadık kalması ve zorlukların üstesinden gelmek ve daha parlak gelecekler kurmak için diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Xi, Çin'in, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak, Küresel Kalkınma Girişimlerinin uygulanması için sürekli olarak baskı yapmak ve ortaklaşa küresel kalkınma toplumu oluşturmak için BRICS ülkeleri de dahil olmak üzere bütün ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, BRICS ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi partiler, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin sorumluluklarını yerine getirmeleri,

karşılıklı etkileşimi derinleştirmeleri ve ortak küresel kalkınma elde etmek ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmek için akıl ve güce katkıda bulunmaları gerektiğini vurguladı.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı kapsayan gelişmekte olan bir piyasa blokunun kısaltması.

Xinhua / Güncel