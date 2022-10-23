Xi: Çin, Ortak Geleceğe Sahip İnsan Toplumunun İnşasına Destek Olmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü, Çin'in ortak geleceğe sahip bir insan toplumu yaratılmasına daha ileri katkılarda bulunma hedefine bağlı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü, Çin'in ortak geleceğe sahip bir insan toplumu yaratılmasına daha ileri katkılarda bulunma hedefine bağlı olduğunu söyledi.

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki basınla buluşmada konuşan Xi, "Küresel barışı güvenceye almak ve küresel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla insanlığın ortak değerleri olan barış, kalkınma, hakkaniyet, adalet, demokrasi ve özgürlüğü savunmak ve ortak geleceğe sahip bir insan toplumu inşa etmek için diğer bütün ülkelerin haklarıyla birlikte çalışacağız" dedi.

Dünyanın eşi görülmedik güçlüklerle boğuşmakta olduğunun altını çizen Xi, ÇKP'nin, sürekli olarak dünya halkına, insanlığın geleceğini ve kaderini elinde tutma ve şekillendirme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, "Tüm ülkeler ortak iyilik davasının peşinden gittiğinde uyum içinde yaşayabilir, karşılıklı fayda için işbirliği yapabilir ve dünya için daha parlak bir gelecek yaratmak amacıyla elbirliği yapabiliriz" dedi.