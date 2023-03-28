Xi: Çin, Ortadoğu Barışına ve Kalkınmasına Daha Fazla Katkıda Bulunmaya Hazır

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ülkesinin yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşa etmek ve Ortadoğu'da barış, istikrar ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ülkesinin yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşa etmek ve Ortadoğu'da barış, istikrar ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, bu açıklamasını Salı günü Suudi Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed Bin Selman el Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi.

Xi, geçen yıl Suudi Arabistan'a yaptığı devlet ziyaretinin, ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuçlarını uygulamak için Çin'in Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya ve iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirini kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Xi, Çin tarafının Suudi Arabistan ile tatbiki işbirliğini ve halklar arası alışverişi genişletmeye ve Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesi için çaba göstermeye hazır olduğunu belirtti.