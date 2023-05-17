Xi, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Çin'e Giden Tokayev ile Görüştü

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çarşamba günü Xi'an'da bir araya geldi.

Xi, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için Çin'e giden Tokayev'i sıcak bir şekilde karşılayarak onu Xi'an'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Xi, bugün 70 yaşına giren Tokayev'in yeni yaşını da kutladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tokayev'in bu özel günde Çin'e yaptığı resmi ziyaretin, ikili ilişkilerin sağlamlığı hakkında çok şey gösterdiğini ve Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Çin ile olan eşsiz bağını bir kez daha kanıtlandığına işaret etti.

Xi, Çin-Kazakistan ilişkilerinin yeni bir otuz altın yıla girdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi, iki ülkenin geleneksel dostluğu güçlü şekilde sürdürmesi, birbirlerini sağlam şekilde desteklemesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmesi, kalkınma ve yeniden canlanma hedeflerini sürdürmesi, ayrıca ebedi dostluk, güçlü karşılıklı güven ve dayanışma gibi unsurların yer aldığı ortak bir geleceğe sahip Çin-Kazakistan toplumu inşa etmesi gerektiğini belirtti.