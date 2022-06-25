Xi: Çin Önemli Alanlarda İşbirliğini İlerletmek İçin Tüm Taraflarla Birlikte Çalışacak - Haberler

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Xi: Çin Önemli Alanlarda İşbirliğini İlerletmek İçin Tüm Taraflarla Birlikte Çalışacak

Xinhua - Güncel
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Xi: Çin Önemli Alanlarda İşbirliğini İlerletmek İçin Tüm Taraflarla Birlikte Çalışacak

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in önemli alanlarda işbirliğini teşvik etmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağını söyledi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in önemli alanlarda işbirliğini teşvik etmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağını söyledi. Xi, bu açıklamayı, çevrimiçi formatta düzenlenen Küresel Kalkınmaya dair Üst Düzey Diyalog toplantısında gerçekleştirdi. "Çin, yoksulluğu azaltma ve ortadan kaldırmaya, tahıl üretim ile tedarik kapasitesini artırmaya ve temiz enerji ortaklığını ileriye taşımaya yönelik küresel işbirliğini derinleştirecek" diyen Xi, aşılarda yenilikçi araştırma ve geliştirmenin yanı sıra ortak üretimi güçlendirmeye ve ekolojik koruma ile toprak ve suyun sürdürülebilir kullanımını desteklemeye dair çaba gösterileceğini ifade etti. Xi, "Çin, dijital dönemde bağlanabilirliği artırırken dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kalkınmasına da yeni bir güç vermek için çalışacak" diye ekledi.

Xinhua / Güncel

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