Xi: Çin Modernleşmesi Ulusal Yeniden Canlanmaya Giden Kesin Yoldur

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in modernleşme yolunun, ülkenin daha güçlü bir ulus inşa etmesi ve Çin ulusunun yeniden canlanmasını gerçekleştirmesi için kesin bir yol olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in modernleşme yolunun, ülkenin daha güçlü bir ulus inşa etmesi ve Çin ulusunun yeniden canlanmasını gerçekleştirmesi için kesin bir yol olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, bu açıklamayı Çarşamba günü ÇKP'nin Dünya Siyasi Partileri Üst Düzey Diyalog Toplantısı'ndaki açılış konuşmasında yaptı.

Xi, Çin modernleşmesinin aynı zamanda insanlığın ilerlemesi ve tüm dünyada uyumun sağlanması için de ülkenin izlemesi gereken bir yol olduğunu kaydetti.

Çin modernleşmesinin, ülkenin ulusal koşullarından kaynaklandığını ve diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlandığını, tarihin ve geleneksel kültürün izlerini taşıdığını ve aynı zamanda modern unsurlar içerdiğini söyleyen Xi, Çin'in modernleşme yolunun yalnızca Çin halkına fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda tüm dünyanın ortak kalkınmasını da hızlandırdığını belirtti.