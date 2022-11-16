Xi: Çin, Merkezinde BM Olan Uluslararası Sistemin Sadık Destekçisi

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda Çarşamba günü öğleden sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Çin'in merkezinde BM olan uluslararası sistemin sadık destekçisi olduğunu belirtti.

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda Çarşamba günü öğleden sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Çin'in merkezinde BM olan uluslararası sistemin sadık destekçisi olduğunu belirtti.

Xi, dünya barışını sağlamak için BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyulması, ayrıca bütün ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Xi, somut sonuçlar elde etmek için ülkesinin BM ile işbirliğini güçlendirerek Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni birlikte ilerletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Xi'yi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçildiği için bir kez daha tebrik eden Guterres ise BM'nin, Çin'in çok taraflılığa olan bağlılığını son derece takdir ettiğini ve saygı duyulması gereken dokunulmaz bir kırmızı çizgi olan tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediğini söyledi.