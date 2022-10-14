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Xi, Çin Küresel Sürdürülebilir Ulaşım Merkezinin Kuruluşunu Kutladı

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Xi, Çin Küresel Sürdürülebilir Ulaşım Merkezinin Kuruluşunu Kutladı

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Küresel Sürdürülebilir Ulaşım İnovasyon ve Bilgi Merkezi'nin kuruluşu üzerine bir kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Küresel Sürdürülebilir Ulaşım İnovasyon ve Bilgi Merkezi'nin kuruluşu üzerine bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi, küresel ulaşım ve küresel bağlantıların sürdürülebilir şekilde gelişmesini desteklemenin küresel lojistik tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışını sağlamanın yanı sıra dünya ekonomisinin kalkınmasını hızlandırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, merkezin kurulmasının BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulamasının desteklenmesi açsından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Xi Çin'in, küresel taşımacılıkta işbirliğini teşvik etmek, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ileriye taşımak, BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını sağlamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturulması amacıyla bu platformdam tam olarak yararlanmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin Küresel Sürdürülebilir Ulaşım İnovasyon ve Bilgi Merkezi'nin açılış töreni aynı gün Beijing'de yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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