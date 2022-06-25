Xi: Çin, Küresel Kalkınma İşbirliğine Daha Fazla Kaynak Ayıracak - Haberler

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Xi: Çin, Küresel Kalkınma İşbirliğine Daha Fazla Kaynak Ayıracak

Xinhua - Güncel
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Xi: Çin, Küresel Kalkınma İşbirliğine Daha Fazla Kaynak Ayıracak

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in küresel kalkınma işbirliğine daha fazla kaynak ayıracağını söyledi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in küresel kalkınma işbirliğine daha fazla kaynak ayıracağını söyledi. Çevrimiçi formatta düzenlenen Küresel Kalkınmaya dair Üst Düzey Diyalog toplantısında konuşan Xi, Çin'in Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu'nu Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu şeklinde geliştirerek güncelleyeceğini ve halihazırda taahhüt edilen üç milyar ABD dolarının üzerine bir milyar ABD doları daha ekleyeceğini ifade etti. Xi, "Çin, BM Barış ve Kalkınma Güven Fonu'na katkısını da artıracak. Bu tarz çabalar, Küresel Kalkınma İnisiyatifi altındaki işbirliğini de daha fazla destekleyecek" diye ekledi.

Xinhua / Güncel

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