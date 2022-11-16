Xi: Çin, Küresel Dijital Ekonomik Paradigma Üzerinde G20 Üyesi Ülkelerle Çalışmayı Sürdürecek

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in herkes için faydayı, dengeyi, koordinasyonu, kapsayıcılığı, kazan-kazan işbirliğini ve ortak refahı ön planda tutan küresel bir dijital ekonomik paradigmayı ortaklaşa inşa etmek için G20...

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in herkes için faydayı, dengeyi, koordinasyonu, kapsayıcılığı, kazan-kazan işbirliğini ve ortak refahı ön planda tutan küresel bir dijital ekonomik paradigmayı ortaklaşa inşa etmek için G20 üyesi ülkelerle işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Xi bu açıklamayı, katıldığı ve bir konuşma yaptığı Endonezya'nın tatil adası Bali'de düzenlenen 17. G20 Zirvesi'nde yaptı.

Xi, dijital dönüşüm konusunu tartışırken, genişleyen bir dijital ekonominin ve hızlanan küresel dijital dönüşümün dünya ekonomik paradigmasını etkileyen önemli etmenler haline geldiğini belirtti.

Çin, dijital ekonomiyi G20 gündemine ilk kez 2016 yılındaki G20 Hangzhou Zirvesi sırasında alarak, kalkınma modellerinde yenilik yapma ve büyüme potansiyelinden yararlanma sözü vermişti.

Çok taraflılığın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Xi, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kalkınmaya öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Çin Cumhurbaşkanı Xi, dijital uçurumun kapatılması ve inovasyonun pandemi sonrası toparlanmayı desteklemek için itici güç olarak hizmet etmesi gerektiğini söyledi.