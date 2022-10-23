Xi, Çin Komünist Partisi'nin Öz Reform Yapmasının Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı açıklamada, Parti'nin önündeki yolculukta öz reformlarla daima ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda basınla yaptığı toplantıda Xi, "Bir siyasi parti, şanlı bir geçmişe sahip olsa bile, ancak öz reforma bağlı kalması halinde yenilmez olabilir" ifadesini kullandı.

Xi, geçen yüzyılda devrimin zorlukları, bilhassa yeni döneminin ilk 10 yılının ÇKP'yi daha güçlü ve daha dinamik hale getirdiğini söyledi.

Xi, ÇKP üyelerinden, önlerindeki yolculukta yeni zorluklar ve sınavlar karşısında tetikte olmasını, ölçülü ve ihtiyatlı kalmasını istedi.

Xi, "Dünyanın en büyüğü olan asırlık Partimizin öz reform yoluyla her zamankinden daha kuvvetli hale geleceğinden ve Çin halkının her zaman dayanabileceği güçlü bir omurga olmaya devam edeceğinden emin olmalıyız" dedi.