Xi: Çin Komünist Partisi Diğer Siyasi Partilerle İşbirliğini Güçlendirmeye Kararlı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, haklı davanın birlikte sürdürülmesi için ÇKP'nin diğer siyasi partilerle alışveriş ve işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, haklı davanın birlikte sürdürülmesi için ÇKP'nin diğer siyasi partilerle alışveriş ve işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı da olan Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü ÇKP'nin Dünya Siyasi Partileri Üst Düzey Diyalog Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptı.

Xi, ÇKP'nin fikir ve çıkarların yakınlaşmasını artırmak için diğer ülkelerdeki siyasi parti ve kuruluşlarla etkileşimi derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Xi, yeni bir uluslararası ilişkiler türü inşa etmek ve küresel ortaklıkları genişletmek için dünya siyasi partileriyle daha güçlü ortaklar geliştirerek partiler arası ilişkilerin yeni bir türünün gücünden yararlanma çağrısında bulundu.