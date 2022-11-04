Xi: Çin Kendi Kalkınması ile Dünya İçin Yeni Fırsatlar Yaratacak

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in iç ve dış pazarlar ve kaynaklar arasındaki etkileşimi artıracağını, kendi kalkınmasıyla dünya için yeni fırsatlar yaratmaya çalışacağını ve açık küresel ekonomi inşa etmek için payına düşeni...

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in iç ve dış pazarlar ve kaynaklar arasındaki etkileşimi artıracağını, kendi kalkınmasıyla dünya için yeni fırsatlar yaratmaya çalışacağını ve açık küresel ekonomi inşa etmek için payına düşeni yapacağını belirtti.

Xi, video aracılığıyla katıldığı 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış töreninde, Çin'in geniş pazarındaki fırsatları paylaşmak için bütün ülke ve partilerle birlikte çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Sağlam bir iç pazar yaratma, mal ticaretini artırma, hizmet ticareti için yeni mekanizmalar geliştirme ve daha kaliteli ürünler ithal etme çabalarını hızlandıracağız" dedi.

Xi, ticarette yenilikçiliği teşvik etmek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yüksek kalitede işbirliğini desteklemek amacıyla, İpekyolu e-ticaret işbirliğiyle ilgili pilot bölgeler oluşturma ve hizmet ticaretinin yenilikçi gelişimiyle ilgili ulusal bazda örnek bölgeler inşa etme yönünde çaba gösterileceğini belirtti.

Xi, Çin'in kurumsal dışa açılım fırsatlarını paylaşmak için tüm ülke ve taraflarla birlikte çalışacağını söyledi.

Çin, kurallar, düzenlemeler, yönetim ve standartlar açısından kurumsal dışa açılımı sürekli genişletecek, Yabancı Yatırımlar için Teşvik Edilen Endüstriler Kataloğunu tam olarak hayata geçirecek ve hizmet sektöründe daha fazla açıklık için ulusal entegre örnek bölgelerini daha da geliştirecek.

Xi, "Pilot serbest ticaret bölgelerini modernize etme stratejisini hayata geçireceğiz, Hainan Serbest Ticaret Limanı gelişimini hızlandıracağız ve bunların kapsamlı reform ve dışa açılım için pilot platformlar olarak rollerinden faydalanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Çin'in, uluslararası işbirliğini derinleştirmenin getirdiği fırsatları paylaşmak için bütün ülke ve taraflarla birlikte çalışacağını belirtti.

Xi, "Küresel büyüme için ortaklaşa yeni faktörleri geliştirmek amacıyla, Dünya Ticaret Örgütü'nün reform müzakerelerine tam anlamıyla dahil olacağız, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını destekleyeceğiz, ayrıca uluslararası makro ekonomik politika koordinasyonunu geliştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in küresel odaklı yüksek standartlı serbest ticaret alanları ağını genişletmek için Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma ile Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasına aktif şekilde katılmaya çalışacağını belirtti.

Xi, Çin'in diğer gelişmekte olan ülkeleri güçlü şekilde destekleyerek daha hızlı büyümelerine yardım edeceğini, ayrıca insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa edilmesini destekleyeceğini sözlerine ekledi.