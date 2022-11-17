Xi, Çin-Japonya İlişkilerinin Yeni Çağın Taleplerine Uygun Olarak Kurulması Yönünde Çağrı Yaptı

BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin, Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin genel yönünü stratejik seviyede tutmak ve yeni dönemin taleplerini karşılayan ikili ilişkiler kurmak için Japonya...

BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin, Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin genel yönünü stratejik seviyede tutmak ve yeni dönemin taleplerini karşılayan ikili ilişkiler kurmak için Japonya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xi açıklamayı, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesindeki görüşmesi sırasında yaptı.

Çin ve Japonya'nın yakın komşular olduğunu ve her ikisinin de Asya ve dünyada önemli ülkeler olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin ortak çıkar ve işbirliği alanları paylaştığını belirterek, Çin-Japonya ilişkilerinin öneminin değişmediğini ve değişmeyeceğini vurguladı.

Kişida ise yakın komşu olarak Japonya ve Çin'in, birbirlerine tehdit oluşturmadıklarını ve iki ülkenin barış içinde birarada yaşamaya ihtiyacı olduğunu ve böyle de olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Kişida, Japonya'nın Çin olmadan, Çin'in de Japonya olmaksızın büyüyüp refaha ulaşamayacağını belirtti.

Kişida, Taiwan meselesinde ise Japonya'nın Japonya-Çin ortak bildirisindeki taahhütlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.