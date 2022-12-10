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Xi: Çin, Irak'ın Yeniden İnşasını Desteklemeyi Sürdürecek

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Xi: Çin, Irak'ın Yeniden İnşasını Desteklemeyi Sürdürecek

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in Irak'ın ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemeye devam edeceğini ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmasına...

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in Irak'ın ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemeye devam edeceğini ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmasına yardımcı olacağını söyledi.

Xi bu açıklamasını, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesi sırasında yaptı.

Xi: Çin, Irak'ın Yeniden İnşasını Desteklemeyi SürdürecekÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei /Xinhua)

Xi: Çin, Irak'ın Yeniden İnşasını Desteklemeyi SürdürecekÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei /Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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