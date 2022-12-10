Xi: Çin, Irak'ın Yeniden İnşasını Desteklemeyi Sürdürecek
Güncel Haberler
RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in Irak'ın ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemeye devam edeceğini ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmasına...
RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in Irak'ın ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemeye devam edeceğini ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmasına yardımcı olacağını söyledi.
Xi bu açıklamasını, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesi sırasında yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel