Xi: Çin, Irak'ın Yeniden İnşasını Desteklemeyi Sürdürecek Güncel Haberler RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in Irak'ın ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemeye devam edeceğini ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmasına... RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in Irak'ın ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemeye devam edeceğini ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmasına yardımcı olacağını söyledi. Xi bu açıklamasını, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesi sırasında yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yao Dawei /Xinhua) Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei /Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Riyad Irak Güncel Haberler

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