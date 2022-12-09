Xi: Çin, Irak'ın Yeniden İnşasını Desteklemeyi Sürdürecek

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Irak'ın yeniden inşasını desteklemeye ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı...

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Irak'ın yeniden inşasını desteklemeye ve bu ülkenin endüstrilerini eski haline getirmesine, halkının geçim kaynaklarını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmasına yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde Xi, Irak'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi ve 2015'te iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasından bu yana Çin- Irak ilişkilerinin güçlü ve istikrarlı gelişme gösterdiğini ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin istikrarlı ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Çin'in, Irak'ın Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda her zaman Çin'i desteklediğini takdir ettiğini belirten Xi, ulusal egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumada Irak'ı kararlı bir şekilde desteklemenin yanı sıra birlik ve işbirliğini güçlendirmek için Irak'taki tüm gruplara yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

Xi, Çin'in, Irak ile stratejik ortaklığını sürekli olarak derinleştirmek için Irak ile el ele çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, Irak'ın Çinli personelin, kurumların ve projelerin güvenliğini güvence altına almaya devam edeceğine inandığını ve Irak'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne verdiği aktif desteği takdir ettiğini ve Irak'ın Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne katılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, ülkesinin Irak'ın Çin-Arap kolektif işbirliğine verdiği desteği ve teşvikini takdir ettiğini ve Çin-Arap stratejik ortaklığını daha yüksek bir seviyeye taşımak için ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin kazanımlarını iyi bir şekilde uygulamak için Irak ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Irak ve Çin medeniyetleri arasındaki alışverişin binlerce yıldır sürdüğüne dikkat çeken es-Sudani, Çin'in dostane ve sağlam ikili ilişkileriyle Irak'ın özel bir dostu olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı, Çin'in gelişmekte olan ülkeler için bir örnek ve rol model olduğunu ve çok kutuplu dünyada önemli bir oyuncu olarak, ortak kalkınmayı savunup uygularken sömürgeci yağmacılığa karşı çıktığını belirtti.

Es-Sudani Irak'ın, Çin'in yoksulluğun azaltılması ve diğer alanlardaki büyük başarılarına hayran olduğunu ve Çin'in başarılı deneyiminden öğrenmeye ve bundan yararlanmaya istekli olduğunu kaydetti.

Es-Sudani Irak'ın, Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmede Çin'in önemli bir ortağı olmaya hazır olduğunu, Çin'in Irak'ta büyük altyapı ve enerji projelerinin inşasına aktif olarak katılmaya devam etmesini ve Irak'ın kimya, elektrik ve diğer alanlarına daha fazla yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını, terörle mücadele ve aşırıcılığın ortadan kaldırılması konusunda Çin ile alışverişi ve işbirliğini güçlendirmeyi arzuladığını açıkladı.

Irak Başbakanı, Çin ile Arap ülkeleri arasında Cuma günü öğleden sonra yapılan ilk zirvenin tümüyle başarısından hiç kuşkusu olmadığını söyledi.