Xi, Çin'in Yüksek Standartta Dışa Açılma Kararlılığını Yineledi - Haberler

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in yüksek standartta dışa açılma kararlılığının değişmeyeceğini ve Çin'in kapılarını dünyaya daha da açacağını bir kez daha yineledi. Xi bu sözleri, Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi'nin (CCPIT) kuruluşunun 70. yıldönümü ile Küresel Ticaret ve Yatırımı Destekleme Zirvesi konferansında video bağlantı aracılığıyla gerçekleştirdiği konuşmasında dile getirdi. Xi, 1952'de küresel bakış açısına sahip Çin merkezli kurum olarak kurulan CCPIT'nin Çin ile yabancı işletmeler arasındaki çıkar bağını güçlendirmede, uluslararası ekonomik ve ticari alışverişleri desteklemede ve devletler arası ilişkileri kolaylaştırmada önemli bir rol oynağını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, "CCPIT'nin 70 yıllık yolculuğu Çin'in sürekli genişleyen dışa açılma çabasının bir özeti ve farklı ülkelerden işletmelerin kalkınma fırsatlarını nasıl paylaşabileceği ile iki tarafın da kazançlı çıktığı işbirliğinden nasıl yararlanabileceğinin önemli bir tanığı" dedi. Dünyanın yüz yıldır görülmeyen bir pandemi ve köklü değişikliklerle karşı karşıya kalmasıyla birlikte ekonomik küreselleşmenin ters rüzgarları göğüslediğini ve dünyanın yeni bir hareketlilik ile dönüşüm dönemine girdiğini vurgulayan Xi, dünyanın dört bir yanından iş dünyasından toplulukların artık barış ve kalkınmanın özlemini çektiğini, hakkaniyet ve adalet çağrısı yaptığını ve iki tarafa da fayda sağlayan işbirliğini arzuladığını ifade etti.

Kovid-19'u yenmek için biraraya gelme çağrısında bulunan Xi, hız kesmeden devam eden pandeminin insanların yaşamı ile sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve dünya ekonomisine ağır bir zarar verdiğini kaydetti. Xi, insanları ve hayatlarını ilk sıraya koyma, aşıların Ar-Ge'si ile üretim ve dağıtım konularında uluslararası işbirliğine aktif olarak katılma, küresel halk sağlığı yönetişimini destekleme, virüse karşı ortaklaşa birden fazla savunma hattı inşa etme ve herkes için küresel bir sağlık topluluğuna yönelik çalışma vurgusu yaptı. Ticaret ile yatırımı canlandırma çağrısında da bulunan Xi, pandemiye verilen tepki ile ekonomik kalkınmayı dengeleme ve ülkeler arasında makroekonomik politikalara dair koordinasyonu güçlendirmeye çağırdı.

Xi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin tüm açılardan ileri taşınması ve küresel ekonomiye büyümenin itici güçlerini geliştirmesi, büyüme modelini değiştirmesi ve yapısını uzun vadeli, sağlıklı ve uzun vadeli bir yola yönlendirecek ayarlamayı yapmasında yardımcı olunmasına yönelik ihtiyacın altını çizdi. Kalkınmanın getirdiği kazançların bütün ülkelerin halklarına daha iyi sirayet etmesini sağlamak için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) merkezli çok taraflı ticaret yönetimini destekleme, küresel sanayinin ve tedarik zincirlerinin güvenliği ile istikrarını sağlama ve işbirliği "pastasını" büyütme çağrısı yapan Xi, gelişmeyi teşvik etmede inovasyonun gücünü açığa çıkarmak söz konusu olduğunda, büyümeyi teşvik için inovasyon potansiyelinden yararlanma, fikri mülkiyetin korunması konusunda ortak adım atma, kapsamlı katılım ve fikir birliği temelinde kurallar oluşturma ile bilimsel ve teknolojik gelişme için adil, eşitlikçi, ayrımcı olmayan ve açık bir ortamı destekleme çağrısında bulundu.

Xi, inovasyon konusunda etkileşimi ve işbirliğini yoğunlaştırma, bilim ve teknolojinin ekonomik büyümeyle entegrasyonunu kolaylaştırma, inovasyon sonuçlarının paylaşımını artırma ile bilgi, teknoloji, yetenek ve inovasyonun diğer unsurlarının akışını engelleyen tüm engelleri kaldırma çabalarının önemini de vurguladı. Küresel yönetişimin ileri taşınması hakkında da konuşan Xi, gerçek çok taraflılığı desteklemeye, kapsamlı istişare, ortak katkı ve faydalar içeren küresel bir yönetişim vizyonu benimsemeye ve küresel zorlukların üstesinden gelip küresel kalkınmayı ilerletmek için dünyanın dört bir yanından kaynakları harekete geçirmeye çağırdı. Xi, ayrıca, çatışma yerine diyaloğu seçme, duvarlar dikmek yerine duvarları yıkma, ayrıştırmak yerine bütünleştirme, dışlama yerine kapsayıcılığa yönelme ve küresel yönetişim sisteminde hakkaniyet ve adalet ilkesiyle reformlara rehberlik etme çağrısı yaptı.

Xi, "Çin'in yüksek standartta dışa açılma kararlılığının değişmeyeceğini ve Çin'in kapılarının dünyaya daha da açılacağını" bir kez daha yineledi. "Çin piyasa ilkelerine dayalı, yasalarla yönetilen ve uluslararası standartlara uygun, kolaylaştırıcı bir iş ortamını teşvik etmeye devam edecek" diyen Xi, Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek standartlardaki uygulamasını ve küresel iş dünyasına daha fazla pazar, yatırım ve büyüme fırsatı sunmayı sürdüreceğini söyledi. Xi, "Barışı, kalkınmayı, işbirliğini ve iki tarafın da kazandığı ortaklıkları desteklemek için el ele verelim, küresel ekonomi, ticaret ve yatırımın karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için birlikte çalışalım ve daha da parlak bir geleceğe birlikte öncülük edelim" dedi.

Xinhua / Güncel