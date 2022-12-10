Xi, Çin'in, Somali'nin Yeniden Yapılanması ve Terörle Mücadelesine Destek Olacağını Söyledi

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Somali'nin yeniden inşası ile sosyal ve ekonomik kalkınması için elinden gelen en iyi yardımı sağlamaya hazır olduğunu ve iki ülkeden firmaları...

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Somali'nin yeniden inşası ile sosyal ve ekonomik kalkınması için elinden gelen en iyi yardımı sağlamaya hazır olduğunu ve iki ülkeden firmaları tarım, balıkçılık ve sağlık gibi alanlarda işbirliğini keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.

Xi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile yaptığı görüşmede, Çin'in, Somali hükümetinin istikrarı koruma ve terörle mücadele yeteneğini geliştirmesini desteklediğini belirtti.

Xi, Çin tarafının Somali'nin egemenliğini, onurunu ve toprak bütünlüğünü korumada her zaman Somali'yi desteklediğini, Somali'deki Afrika Birliği Misyonu'na (AMISOM) uzun vadeli destek sağladığını ve uluslararası toplumu Somali'ye destek olmaya ve yardım etmeye aktif olarak teşvik ettiğini söyledi.

Xi ayrıca, Çin'in siyasi karşılıklı güveni sürdürmek, birbirlerinin temel çıkarları ve ana endişeleriyle ilgili konularda birbirini anlamak ve desteklemek, ikili ilişkileri yeni seviyelere taşımak ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa korumak için Somali ile çalışmaya hazır olduğunu da belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Mahmud ise ikili ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, 1960 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Somali ilişkilerinin her zaman karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygıya dayandığını söyledi.

Mahmud, Çin tarafının, Somali'nin en uzun otoyolunu, hastanelerini ve insanların günlük yaşamları için diğer önemli tesisleri inşa etmesine yardım ettiğini belirtti ve ülkesinin ulusal güvenliğinin korunması ve ulusal ekonominin yeniden inşası için Çin'den desteğin devam etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Mahmud, Somali'nin tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in önemli bir stratejik ortağı olmaya devam ettiğini söyleyerek, ülkesinin Çin'in yanında kararlı bir şekilde durmaya ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumada Çin'i desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Mahmud ayrıca, Somali'nin Çin'le birlikte ikili ilişkileri daha da ileriye götürmeyi dört gözle beklediğini söyledi.