Xi, Çin'in Pasifik Adaları ile Üçüncü Tarafları Hedef Almayan, Jeopolitik Niyetleri Olmayan İlişkiler Geliştirdiğini Söyledi

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle dostane ilişkiler geliştirirken üçüncü bir tarafı hedef almadığını ve jeopolitik rekabete girmeye niyeti olmadığını söyledi.

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle dostane ilişkiler geliştirirken üçüncü bir tarafı hedef almadığını ve jeopolitik rekabete girmeye niyeti olmadığını söyledi.

Xi, 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Papua Yeni Gine (PNG) Başbakanı James Marape ile yaptığı görüşmede, Çin'in PNG ile, Çin ve Pasifik ada ülkeleri arasında ortak bir geleceğe sahip daha da yakın bir toplum inşa etmede öncü ve örnek bir rol oynayacak daha üst düzey ve daha fazla karşılıklı yarar sağlayan kapsamlı bir stratejik ortaklık kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek, tarım, ormancılık ve balıkçılık, altyapı, özel ekonomik bölgelerin inşası, afet önleme ve insani yardım ile yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliğini keşfetmek ve PNG'den avantajlı ürünlerin ithalatını genişletmek için PNG ile çalışmaya istekli olduğunu vurgulayan Xi, Çin'in daha fazla Çinli şirketi PNG'ye yatırım yapmaya ve orada işbirliği yapmaya teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Marape ise, Xi'nin Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmesine ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

PNG'nin tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı kalmaya ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına destek vermeye devam edeceğini belirten Marape, ülkesinin ekonomi ve ticaret gibi alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeye ve gençler arasında, eğitim ve diğer alanlarda halklar arası değişimleri güçlendirmeye bağlı kalmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Marape, PNG'nin daha fazla Çinli şirketin yatırımını ve işbirliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Marape, PNG'nin Çin ile ilişkilerini daha da geliştirmesini hiçbir gücün engelleyemeyeceğini de sözlerine ekledi.