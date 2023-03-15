Xi: Çin'in Modernleşmesi Barışçıl Kalkınma Yolunda İlerliyor

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in modernleşmesinin, doğru yol olan barışçıl kalkınmadan geçtiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, bu açıklamayı Çarşamba günü ÇKP'nin Dünya Siyasi Partileri Üst Düzey Diyalog Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptı.

Çin Komünist Partisi'nin uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumaya, dünya barışı ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini belirten Xi, Çin'in modernleşmesini sürdürürken ne eski sömürgecilik ve yağmalama yolundan gideceğini ne de bazı ülkelerin güçlendikten sonra hegemonya arayışına girdiği çarpık yolu izleyeceğini söyledi.