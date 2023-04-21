Xi, 'Çin'in Modernizasyonu ve Dünya' Konulu Lanting Forumu'na Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai'daki Meet-the-World Salonu'nda düzenlenen "Çin'in Modernizasyonu ve Dünya" konulu Lanting Forumu'na bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Cuma günü gönderdiği mesajında modern çağın başlangıcından bu yana modernizasyonu gerçekleştirmenin Çin halkının sonu gelmeyen bir arayışı ve aynı zamanda tüm ülkelerin haklarının ortak tutkusu olduğunu vurguladı. Xi, "Modernizasyon arayışında bir ülkenin takip etmesi gereken belli desenler vardır. Daha da önemlisi bu arayış, kendi gerçeklerinden hareket edip kendi özelliklerini geliştirmelidir" ifadelerini kullandı.

Uzun ve çileli bir arayış sonunda Çin Komünist Partisi'nin Çin'in şartlarına uygun bir kalkınma yolu bulma konusunda tüm Çin ulusuna önderlik ettiğini hatırlatan Xi, "Şimdi güçlü bir ülke inşa ediyoruz ve Çin'e özgü modernizasyon yolunda her cephede ulusal yeniden canlanmayı ileri götürüyoruz" dedi.

Xi, ülkenin, Çin modernizasyonundaki yeni başarılarla küresel kalkınmaya yönelik yeni fırsatlar sağlayacağını, insanlığın modernizasyona ve daha iyi toplumsal sistemlere giden yol arayışına yeni bir ivme katacağını ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesini ileri götürmek üzere tüm ülkelerle çalışacağını belirtti.

"Çin'in Modernizasyonu ve Dünya" konulu Lanting Forumu, Çin Kamu Diplomasisi Birliği ve Çin Halk Dışişleri Enstitüsü tarafından düzenleniyor ve Shanghai Belediyesi Halk Hükümeti tarafından destekleniyor. Foruma, yaklaşık 80 ülkeden hükümet, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.