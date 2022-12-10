Xi, Çin'in Katar ile Enerji, Finans ve Yatırımda İşbirliğini Geliştirmeye Hazır Olduğunu Söyledi

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı görüşmede Çin'in, Katar ile doğalgaz gibi geleneksel enerji alanlarında ve fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğini genişletmeye...

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı görüşmede Çin'in, Katar ile doğalgaz gibi geleneksel enerji alanlarında ve fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğini genişletmeye ve finans ve yatırım alanlarında ikili işbirliği düzeyini ilerletmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)