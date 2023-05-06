Xi, Çin'in Endüstriyel Sisteminin Modernizasyonu ve Yüksek Kaliteli Nüfus Gelişimi İçin Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin reel ekonomiyle desteklenen modern endüstriyel sisteminin inşasının hızlandırılmasının ve nüfusun yüksek kaliteli gelişiminden destekle Çin modernizasyonunun ilerletilmesinin önemi vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Merkez Askeri Komisyon Başkanı ve Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Direktörü de olan Xi, söz konusu açıklamaları Cuma günü başkanlık yaptığı 20. ÇKP Merkez Komitesi Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu'nin birinci toplantısında yaptı.

Modern bir endüstriyel sistemin, modern bir ülkenin maddi temelini oluşturduğunu kaydeden Xi, ekonomik büyümenin, reel ekonomiye odaklanarak Çin'in İkinci Yüzyıl Hedefi'nin gerçekleştirmesi için sağlam bir maddi temel sağlaması gerekliliğini dile getirdi.

Xi ayrıca, nüfus gelişiminin, Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasıyla ilişkili can alıcı önemde bir konu olduğunu ve Çin modernizasyonunu desteklemek üzere genel nüfus kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda bütüncül, gelişmiş ve güvenli bir modern endüstriyel sistem inşa etmek isteyen Çin'in, yapay zeka gibi yeni bilimsel ve teknolojik devrimin sunduğu fırsatlardan yararlanması, insan ile doğa arasındaki ahenkli birlikteliğin gerekliliklerine uyum sağlaması, eksiksiz endüstriyel sistem ve güçlü destek kapasitesinin avantajlarını sürdürmesi ve güçlendirmesi, küresel yenilik faktörlerinin etkin toplulaşmasını teşvik etmesi ve sektörlerin akıllı, yeşil ve entegre kalkınmasını desteklemesi gerekliliği dile getirildi.

Bilim ve teknoloji yeniliklerinde işletmelerin ana pozisyonunun, kurumsal düzenlemelerle güvence altına alınırken teknolojilerin tahıl üretimine uygulanmasının artırılmasına daha fazla önem verilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda iç talebin genişlemesi ve yenilik odaklı kalkınma stratejilerini entegre etmeye ve sanayi ve tedarik zincirlerinin dışa açılması ve işbirliğini teşvik etmeye yönelik çalışmalarla süper büyüklükteki piyasadan tam olarak faydalanılması çağrısı yapıldı.

Ayrıca toplantıda Çin'de şu anda doğum oranlarında düşüş eğilimi, nüfusun yaşlanması ve bölgesel nüfus artışında farklılaşma yaşandığı vurgulandı.

Yeni dönemde nüfus gelişimi stratejisini mükemmelleştirmek, nüfus gelişiminin yeni normalini anlamak, uyum sağlamak ve yönlendirmek, nüfusun genel kalitesini iyileştirmek ve uygun bir doğum oranı ile nüfus büyüklüğünü korumak için çaba sarf edilmesi gerekliliği de toplantıda belirtildi.

Ek olarak toplantıda Çin'in eğitim ve sağlık hizmetlerinin reformunu daha da ileri götürmesi, çocuk sahibi olmayı destekleyecek sağlam bir politika sistemi kurması, kapsayıcı çocuk bakımı hizmetleri geliştirmesi, çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme ve eğitiminin aileler üzerindeki yükünü azaltması, çocuk sahibi olmaya dost bir toplumu teşvik etmesi ile uzun dönemli ve dengeli nüfus gelişimini koruması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda insan kaynaklarını geliştirme, işgücü katılım oranını istikrara kavuşturma ve insan kaynaklarının etkin kullanımını artırma çalışmalarının altı çizildi.

Çin'in nüfus, ekonomi, toplum, kaynaklar ve çevre arasındaki ilişkiyi daha iyi koordine edeceği, nüfus yapısının optimize edeceği ve yüksek kaliteli nüfus gelişimini teşvik edeceği de toplantıda dile getirildi.