Xi, Çin'in 2022'deki Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Başarılarını Kutladı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü ülkenin 2022 yılındaki sosyal ve ekonomik kalkınma başarılarını kutladı Xi, yeni yıl konuşmasında, Çin ekonomisinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmaya devam ettiğini ve yıl boyunca sağlam bir gelişme...

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü ülkenin 2022 yılındaki sosyal ve ekonomik kalkınma başarılarını kutladı

Xi, yeni yıl konuşmasında, Çin ekonomisinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmaya devam ettiğini ve yıl boyunca sağlam bir gelişme kaydettiğini belirterek ülkenin tüm yıl için GSYİH'sının 120 trilyon yuanı (yaklaşık 17,23 trilyon ABD doları) aşmasının beklendiğini bildirdi.

Xi, küresel bir gıda krizine rağmen, Çin'in üst üste 19 yıldır bereketli bir hasat elde ettiğini ve Çin halkına gıda arzı sağlamak bakımından daha güçlü bir konuma geldiğini söyledi.

Çin'in, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında ve kırsal bölgelerde canlanmanın ilerletilmesinde elde ettiği kazanımları her alanda pekiştirdiğini vurguladı.

Xi, ülkesinin işletmelerin üzerindeki yükü hafifletmek için vergi ve harç indirimleri ve diğer önlemleri uygulamaya koyduğunu, halkı yakından ilgilendiren en acil zorlukları çözmek için aktif çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi.