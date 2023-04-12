Xi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Donanmasını Denetledi

ZHANJİANG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı donanmasını denetledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, eğitim ve muharebeye hazırlıklı olmanın güçlendirilmesine ve silahlı kuvvetlerin tüm cephelerde modernizasyon seviyesini artırmak üzere dönüşümün hızlandırılmasına vurgu yaptı.