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Xi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Donanmasını Denetledi

Xi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Donanmasını Denetledi

Güncel Haberler

ZHANJİANG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı donanmasını denetledi.

ZHANJİANG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı donanmasını denetledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, eğitim ve muharebeye hazırlıklı olmanın güçlendirilmesine ve silahlı kuvvetlerin tüm cephelerde modernizasyon seviyesini artırmak üzere dönüşümün hızlandırılmasına vurgu yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Güncel Haberler

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