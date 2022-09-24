Xi, Çin Haber Servisi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Haber Servisi'ne (CNS) 70. kuruluş yıl dönümünde bir kutlama mektubu göndererek, Haber'>haber dili tarzını yenilemenin ve uluslararası iletişim kapasitesini geliştirmenin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, haberlerin cazibe ve etkinliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Xi mektupta, CNS'nin son 70 yıl içinde, vatanseverlik prensibini muhafaza ettiğini ve Çin ile ilgili hikayeleri doğru anlatıp Çin'in sesini duyurmaya yardımcı olarak denizaşırı ülkelerde yaşayan Çinlilere hizmet etmeye kendini adadığını belirtti. Xi, CNS'nin denizaşırı Çince yayın yapan medya kuruluşlarıyla aktif olarak bağlantılar kuracağı ve Çin'in güvenilir, sevilen ve saygın imajına yeni ve daha büyük katkılarda bulunacağına dair umudunu dile getirdi. Devlet Başkanı Xi, haber servisinin bunu, Çin ulusunun hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm evlatlarının oluşturduğu büyük birliği geliştirmenin yanı sıra Çin medeniyeti ile diğer medeniyetler arasındaki etkileşim ile halklar arası daha yakın bağları teşvik ederek sağlayacağını kaydetti. Xi'nin mektubu, yıl dönümü nedeniyle Cuma günü yapılan bir toplantıda okundu. ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Birleşik Cephe Çalışma Departmanı Başkanı You Quan toplantıya katılarak bir konuşma yaptı. You, CNS'den, benzersiz güçlü yönlerine odaklanarak Çin'in hikayelerini Hong Kong, Makao, Taiwan ve ülke dışında yaşayan Çin vatandaşlarının yanı sıra uluslararası topluma anlatmasını istedi. 1952 yılında kurulan Çin Haber Servisi'nin, şu anda yurt içi ve dışında 52 bürosu bulunuyor ve aboneleri arasında denizaşırı Çince yayın yapan medyanın büyük kısmı bulunuyor.