Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xi: Çin, Filistin Halkının Meşru Ulusal Haklarını Yeniden Tesis Etme Davasını Destekliyor

Güncel Haberler

Xi: Çin, Filistin Halkının Meşru Ulusal Haklarını Yeniden Tesis Etme Davasını Destekliyor

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden tesis etmek için yürüttüğü haklı davayı kararlı biçimde desteklediğini söyledi.

RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden tesis etmek için yürüttüğü haklı davayı kararlı biçimde desteklediğini söyledi.

Xi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde, Çin'in daima kararlı biçimde Filistin halkının yanında durduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı ülkesinin, Çin ile Arap devletleri arasındaki ilişkilerin desteklenmesinin yanı sıra Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasında Filistin tarafı ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Filistin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title