Xi: Çin, Filistin Halkının Meşru Ulusal Haklarını Yeniden Tesis Etme Davasını Destekliyor
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RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden tesis etmek için yürüttüğü haklı davayı kararlı biçimde desteklediğini söyledi.
RİYAD, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden tesis etmek için yürüttüğü haklı davayı kararlı biçimde desteklediğini söyledi.
Xi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde, Çin'in daima kararlı biçimde Filistin halkının yanında durduğunu söyledi.
Çin Cumhurbaşkanı ülkesinin, Çin ile Arap devletleri arasındaki ilişkilerin desteklenmesinin yanı sıra Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasında Filistin tarafı ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.