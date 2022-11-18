Xi: Çin, Filipinler'le İlişkilerine Stratejik Yükseklikten Bakıyor

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamayla Çin'in, Filipinler ile ilişkilerine her zaman stratejik bir yükseklikten baktığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile Tayland'ın başkenti Bangkok'ta biraraya geldi, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamayla Çin'in, Filipinler ile ilişkilerine her zaman stratejik bir yükseklikten baktığını söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile görüşmesinde yaptı.

Xi, Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir dizi önemli uzlaşıya eriştiklerini ve işbirliğinin öncelikli dört alanı olarak tarım, altyapı, enerji ve halklar arası alışverişleri belirlediklerini hatırlattı.

İki tarafın, işbirliğinde vurgulanacak konular oluşturması ve işbirliğinin niteliğini haklarının faydasına olacak şekilde artırması gerektiğini söyleyen Xi, Çin'in dostluk ve işbirliğini ileri götürmek, ulusal kalkınma ve yeniden canlanmaya kendini adamak ve Çin-Filipinler dostluğunda yeni bir sayfa açmak üzere Filipinler'le çalışacağını dile getirdi.

Xi, Çin'in Filipinler'le düzenli iletişimi korumaya ve kaygılarını uzlaşma yoluyla gidermeye hazır olduğunu vurgulayan Xi, iki tarafın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Filipinler'in "Daha İyi, Daha Çok İnşa Et" programı arasındaki sinerjiyi derinleştirmesi, Davao-Samal Köprüsü projesinin başarılı olmasını sağlaması, "İki Ülke, İkiz Parklar" projesi konusunda işbirliği imkanlarını araması ve temiz enerji, eğitim ve halk sağlığı konularında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in, Filipinler'den kaliteli tarımsal ve yan ürünler ithalatını artırmaya istekli olduğuna değinen Xi, iki tarafın halklar arası ve kültürel alışverişleri artırmak ve Çin-Filipinler dostluğu için kamuoyu desteğini pekiştirmek üzere daha somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Xi, Güney Çin Denizi sorunu konusunda iki tarafın, dostane istişareye bağlı kalması ve farklılıkları ve ihtilafları doğru şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi.

Asya'nın gelişmekte olan iki ülkesi olan Çin ve Filipinler'in stratejik karşılıklı bağımlılığı koruması, barış, açıklık ve kapsayıcılığı desteklemesi ve bölgesel işbirliği yolunda ilerlemesi gerektiğini kaydeden Xi, iki ülkenin tek taraflılığı ve zorbalık eylemlerini reddetmek, hakkaniyet ve adaleti savunmak ve bölgede barış ve istikrarı korumak üzere birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile Tayland'ın başkenti Bangkok'ta biraraya geldi, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Marcos ise Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarısını ve Xi'nin yeniden ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesini yeniden kutladı ve bunun sadece Çin'in gelecekteki kalkınmasına değil, aynı zamanda bölge ve dünyaya daha fazla istikrar getirdiğini söyledi.

Filipinler ve Çin'in bin yıllık bir dostane ilişkiler tarihine sahip olduğunu ve geniş kapsamlı ikili işbirliğinin, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana istikrarlı şekilde ilerleme gösterdiğini kaydeden Marcos, Çin'in destek ve yardımlarıyla Filipinler'in ulusal kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki karşılıklı güvenin giderek artan şekilde güçlendiğini hatırlatan Marcos, Filipinler'in daha sağlam ve güçlü bir ilişki kurma amacıyla altyapı, enerji, tarım ve halklar arası alışverişler gibi alanlarda ve potansiyeli ortaya çıkarmak ve işbirliğini geliştirmek üzere Çin'le çalışmayı çok istediğini sözlerine ekledi.

Marcos, iki ülke arasındaki ilişkilerin, denizlerle ilgili sorunlar tarafından belirlenmemesi gerektiği, iki tarafın bu konudaki iletişimi daha da artırabileceği, Filipinler'in tek Çin politikasına bağlılığını sürdüreceği, barış ilkesini sürdüreceği, bağımsız dış politikaya bağlılığını sürdüreceği ve taraf tutmayacağı yönündeki tutarlı görüşlerini vurguladı.

Marcos, Filipinler'in Çin'le aktif istişarelerde bulunmaya ve deniz petrol ve doğalgaz kaynaklarının ortak aranmasını geliştirmek üzere yollar bulmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin heyetinden Ding Xuexiang, Wang Yi, He Lifeng ve diğer yetkililer de görüşmeye katıldı.