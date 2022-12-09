Xi: Çin, Enerji, Finans ve Yatırım Alanlarında Katar ile İşbirliğini İlerletmeye Hazır

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani ile Cuma günü biraraya geldi.

RİYAD, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani ile Cuma günü biraraya geldi. Xi görüşmede, Çin'in doğalgaz gibi geleneksel enerji ile fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanlarında Katar ile işbirliğini genişletmeye, ayrıca finans ve yatırım alanlarında ikili işbirliği seviyesini yükseltmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin'in Katar'a, 2030 Katar Ulusal Vizyonu'nun geliştirilmesinde verdiği desteğin altını çizen Xi, Katar'dan Çin'e daha fazla yatırım yapılmasını memnuniyetle karşıladığını ve her iki taraf arasındaki personel etkileşimini aktif şekilde desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Gelecek yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 35. yıldönümü olacağını hatırlatan Xi, Çin-Katar stratejik ortaklığını zenginleştirmek ve yeni bir seviyeye çıkarmak hedefiyle Katar ile birlikte çalışmak için ülkesinin bu fırsatı değerlendirmek istediğini ifade etti.

Xi, Çin'in Katar'a ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını korumada ciddi şekilde destek verdiğini ve Katar'ın Çin'in temel çıkarlarına ilişkin konularda verdiği değerli desteği takdir ettiğini belirtti.

Arap dünyasını günümüzün çok kutuplu dünyasında önemli bir bağımsız güç olarak nitelendiren Xi, ülkesinin, Katar'ın Çin'in Arap devletleri ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye devletleri arasındaki ortak işbirliğine yönelik tutarlı destek ve teşvikini takdir ettiğini ve Çin-Arap ve Çin-KİK ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarmak için Katar ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Katar'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Xi, Çin'in uluslararası ve bölgesel konularda Katar ile yakın iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.

Katar Emiri Al Thani ise Katar ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin oldukça iyi geliştiğini ve siyaset, ekonomi, kültür ve spor gibi alanlarda olumlu sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Katar'ın tek Çin ilkesine sağlam şekilde bağlı olduğunu ve Çin'in içişlerine karışılmasına karşı olduğunu belirten Al Thani, bunun ülkesinin sabit ve değişmez tutumu olduğuna işarete etti.

Katar'ın Çin ile işbirliğini ilerletmeye sınır koymayacağını ve Çin'deki yatırımları artıracağını söyleyen Al Thani, ikili ilişkilerin daha da gelişeceğine olan güvenini dile getirdi.

Katar tarafının Çin'in Filistin meselesi ve diğer konulardaki uzun zamandır devam eden tarafsız tutumunu takdir ettiğini belirten Al Thani, Arap ülkeleriyle Çin arasındaki ilk zirve ile KİK ve Çin arasındaki zirvenin başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.